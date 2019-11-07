СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя СК России по Московской области Ольгу Врадий.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга», — сказала она.

По её словам, следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству.

В марте Горринг отказался признать вину в мошенничестве в особо крупном размере. Он был отправлен судом под арест.

В конце января Горринга уволили с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео. 

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