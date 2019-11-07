СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя СК России по Московской области Ольгу Врадий.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга», — сказала она.
По её словам, следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству.
В марте Горринг отказался признать вину в мошенничестве в особо крупном размере. Он был отправлен судом под арест.
В конце января Горринга уволили с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео.