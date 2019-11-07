Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

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Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СК России по Московской области Ольгу Врадий.
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
  • РИА Новости

«Он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд», — сказала она.

В марте Горринг отказался признать вину в мошенничестве в особо крупном размере. Он был отправлен судом под арест.

Как отмечали в СК, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, речь идёт о сумме более 5 млн рублей.

Горринга уволили с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, в котором он использует нецензурные выражения и обсуждает отношения с подчинёнными.

Подробнее — в материале RT.

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