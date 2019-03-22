Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля. Об этом информирует РИА Новости.

«Проверка «Росгеологии» проводится в штатном режиме, она продлена на небольшой промежуток времени, до середины апреля», — заявил он.

Кобылкин добавил, что временно исполняющим обязанности главы «Росгеологии» назначат первого заместителя госхолдига Сергея Сучкова.

Ранее стало известно, что руководителя «Росгеологии» Романа Панова отправили в отставку.

В начале марта СК предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему первому замглавы «Росгеологии» Руслану Горрингу.