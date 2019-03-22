Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля
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- РИА Новости
«Проверка «Росгеологии» проводится в штатном режиме, она продлена на небольшой промежуток времени, до середины апреля», — заявил он.
Кобылкин добавил, что временно исполняющим обязанности главы «Росгеологии» назначат первого заместителя госхолдига Сергея Сучкова.
Ранее стало известно, что руководителя «Росгеологии» Романа Панова отправили в отставку.
В начале марта СК предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему первому замглавы «Росгеологии» Руслану Горрингу.