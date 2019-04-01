Главой «Росгеологии» назначен Сергей Горьков
- РИА Новости
«1 апреля министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку.
9 марта стало известно, что следователи предъявили обвинение бывшему первому замдиректора «Росгеологии» Руслану Горрингу в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что речь идёт о сумме более 5 млн рублей.