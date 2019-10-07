Новые ставки: предприниматели призвали ослабить налоги для малого и среднего бизнеса

Объединение предпринимателей «Опора России» направило в Минфин письмо с просьбой упростить налоговую систему для малого и среднего бизнеса. Предложение связано с грядущей отменой единого налога на вменённый доход, которым, по данным организации, пользуются свыше 2 млн юридических лиц. В объединении предлагают сделать более доступными упрощённую и патентную системы налогообложения, а также перевести часть крупных компаний в разряд средних.

Общественная организация «Опора России» предлагает реформировать систему налогов для малого бизнеса. Письмо такого содержания отправил министру финансов РФ Антону Силуанову президент объединения Александр Калинин, сообщает ТАСС.

Агентство подчёркивает, что представитель «Опоры России» подтвердил подлинность письма. Предложения связаны с тем, что в 2021 году запланирована отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

По данным бизнес-объединения, ЕНВД остаётся популярным среди предпринимателей — его придерживаются более 2 млн налогоплательщиков, в том числе 1,8 млн ИП и свыше 261 тыс. юридических лиц.

Для них он предполагает льготную ставку — 15%, а местные власти могут снижать её до 7,5%. При этом из итоговой суммы вычитаются страховые взносы. Взимается ЕНВД не с тех доходов, которые были получены, а с вменённого, то есть потенциально возможного для определённой деятельности. На сумму также влияют и другие характеристики, такие как площадь помещения, число работников и транспортных средств.

Согласно законодательству, ЕНВД могут оформить предприниматели, занимающиеся следующими видами бизнеса: розничная торговля, общественное питание, бытовые и ветеринарные услуги, а также работы по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомобилей и мотоциклов, распространение и размещение рекламы, аренда торговых площадей или земельных участков, предоставление временного проживания, перевозка пассажиров и грузов, а также стоянки.

Ранее, говоря о ЕНВД, Силуанов отметил, что при уплате налогов исходя из площади торгового зала, а не выручки «зачастую происходит просто уклонение от уплаты налогов». В связи с этим правительство приняло решение не продлевать ЕНВД после 2020 года, пояснил он.

«Потому что через ЕНВД, как мы видим, происходит существенное уклонение от уплаты налогов», — добавил министр.

Три предложения

Калинин считает, что в связи с отменой ЕНВД стоит сделать более привлекательными другие налоги, например упрощённую систему налогообложения (УСН). Чтобы сделать её более доступной, в «Опоре России» предложили увеличить порог доходов до 300 млн рублей — сейчас рассчитывать на него могут только те, чьи доходы ниже 150 млн рублей.

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Ставка по УСН, если предприниматель решает выплачивать его с доходов, равна 6%, но регионы могут снизить её до 1%. Если же бизнесмен решает платить налог с прибыли, разброс составит от 5% до 15% в зависимости от решения властей субъектов РФ.

Второе предложение Калинина касается патентной системы налогообложения. Так, по его словам, выбравшие этот вариант сейчас не могут оказывать рекламные услуги и вести розничную торговлю, если площадь их зала составляет от 50 до 150 кв. м.

В этой системе максимальная ставка составляет 6%, а минимальная может быть установлена и вовсе на уровне 0% — для тех ИП, которые впервые зарегистрировались и занимаются производственной, социальной или научной работой либо заняты в сфере бытовых услуг.

Глава «Опоры России» предлагает предоставить возможность пользоваться этой системой всем, кто может получать ЕНВД. Также Калинин призвал убрать из патентной системы страховые взносы, как в едином налоге на вменённый доход.

Третье предложение Калинина касается системы льгот. По его словам, текущие границы между средним и крупным бизнесом были установлены более трёх лет назад: это число сотрудников до 250 и годовой размер дохода 2 млрд рублей. Президент объединения считает, что целесообразно повысить эти критерии до 500 сотрудников и 4 млрд рублей дохода.

Это позволит бизнесу, который ранее считался крупным, получить льготы для среднего — кредиты по ставке ниже 8,5%, квоты на участие в госзакупках, госгарантии и поручительства, преференции резидентов техно- и промышленных парков.

АГН «Москва»

Однако экономист Владислав Гинько, преподаватель РАНХиГС при президенте России, считает, что в стране на данный момент и так имеется достаточно возможностей, чтобы воспользоваться налоговыми льготами.

«Мы и так имеем одну из лучших систем льготных налогообложения. У нас также есть территории опережающего развития, где совершенно уникальные условия, у нас есть специальные условия для отдельных видов бизнеса», — сказал он в беседе с RT.

Гинько подчеркнул, что подобные перемены могут сместить бремя налогообложения с бизнеса на простых граждан.

«Вопрос в том, на кого мы хотим переложить бремя налогов. Перекладывать с бизнеса на граждан я сейчас не считаю целесообразным. У нас повысили ставку НДС, у нас сделали реформу пенсионной системы. То есть дальше всё-таки бизнесу надо понимать, что в плане финансов он является ключевым источником реализации национальных проектов», — считает эксперт.

По мнению экономиста, бизнес-объединение стремится улучшить инвестиционный климат, однако стоит сконцентрироваться на других направлениях.

«Предложение «Опоры России» можно воспринимать как пожелание бизнесу ещё лучше развивать инвестиционный климат. Нужно понимать, что лучшее развитие инвестиционного климата в том числе означает, что бизнес должен брать на себя больше ответственности и оставлять больше денег внутри экономики», — заключил аналитик.

Реформа для самозанятых

Ранее, 4 октября, Совет Федерации предложил с 2020 года распространить систему налогообложения самозанятых на всю Россию. Сейчас возможность оформиться таким образом есть только у жителей Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

«Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировались более 200 тыс. человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что у эксперимента «есть хороший результат».

Напомним, что если гражданин работает без наёмных рабочих или сдаёт жильё в аренду, а его доход, не считая зарплату, не выше 2,4 млн рублей в год, то он может оформиться как самозанятый. Это позволяет платить налоги в размере всего 4%, если он работает с физическими лицами, и 6% — если с компаниями. Такая возможность появилась 1 января 2019 года только для четырёх пилотных регионов.

Силуанов, говоря об условиях распространения этой возможности на территорию всей России, отметил, что должен быть составлен определённый перечень профессий, представители которых могут перейти на эту схему.

«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты РФ», — сказал он.