СМИ рассказали об инициативах Минфина по налогообложению в России

Министерство финансов внесло в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Как пишет РБК, в документе, в частности, предлагается изменить критерии признания граждан налоговыми резидентами.

В настоящее время для того, чтобы не платить налоги в России, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.

Теперь же, как пишет издание, минимальный срок пребывания в России сократится до 90 дней в год.

При этом отмечается, что даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он всё равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России.

Также предлагается снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30 до 13%. Как уточняется, снижение НДФЛ для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу, а уравнивание ставок налоговых резидентов и нерезидентов существенно упростит администрирование налога.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.

Закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров от уплаты налога с материальной помощи, которая выплачивается вузом и колледжем и не превышает 4 тыс. рублей за налоговый период.

Кандидат экономических наук доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал данное решение.

В конце августа стало известно, что Федеральная налоговая служба тестирует новые способы информирования россиян о задолженности по имущественным налогам.

В пилотном режиме такие уведомления рассылались в виде смс-сообщений и через мобильное приложение одного из крупных банков. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах размещены мобильные офисы ФНС, где можно получить информацию о задолженности и способах её погашения в максимально короткие сроки. Группа сервисов «Заплати налоги» на сайте службы в настоящее время позволяет совершить платёж практически любым способом.