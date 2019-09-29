Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовой информации.

Как уточняет ТАСС, закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров от уплаты налога с материальной помощи, которая выплачивается вузом и колледжем и не превышает 4 тыс. рублей за налоговый период.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее ФАН сообщало, что Госдума одобрила закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, пострадавших от терактов, а также наводнений, лесных пожаров и других стихийных бедствий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить