Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовой информации.

Как уточняет ТАСС, закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров от уплаты налога с материальной помощи, которая выплачивается вузом и колледжем и не превышает 4 тыс. рублей за налоговый период.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее ФАН сообщало, что Госдума одобрила закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, пострадавших от терактов, а также наводнений, лесных пожаров и других стихийных бедствий.