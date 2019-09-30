Эксперт прокомментировал освобождение ряда категорий граждан от НДФЛ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал освобождение ряда категорий граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Надо поддерживать такие группы, о которых идёт речь», — заявил он.

По его словам, если говорить о льготах для физлиц, то их необходимо правильно систематизировать в Налоговом кодексе.

Ранее сообщалось, что закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров от уплаты налога с материальной помощи, которая выплачивается вузом и колледжем и не превышает 4 тыс. рублей за налоговый период.

ФАН сообщало, что Госдума одобрила закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, пострадавших от терактов, а также наводнений, лесных пожаров и других стихийных бедствий.