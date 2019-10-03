В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

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Александра Рыкова
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Текст обращения депутата в адрес министра труда Максима Топилина есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
  • РИА Новости

По мнению депутата, «перестройка» (реформы в политической, идеологической и политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов) стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. В большей степени пострадали те граждане, которым в эти годы было 25-45 лет, подчёркивает законодатель.

В обращении также сказано, что из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность. Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат.

В этой связи он считает необходимым создать и реализовать меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть в обращении не уточняется.

«На долю тех, кто всё же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьёзные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в тексте обращения.

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