В ОНФ предложили упростить порядок получения льгот на капремонт

Эксперты Общероссийского народного фронта обратились в Минстрой России с просьбой рекомендовать региональным властям внедрить упрощённый порядок предоставления льгот на капремонт. Об этом RT рассказали представители ОНФ.

Как пояснили в ОНФ, на сегодняшний день взнос за капремонт по умолчанию включён в квитанции за коммунальные платежи. Однако зачастую пенсионеры и другие льготные категории граждан, которые имеют право на компенсацию этих расходов, после полной оплаты вынуждены самостоятельно добиваться возврата взносов: собирать документы, стоять в очередях, проходить несколько инстанций.

Для упрощения этой процедуры эксперты движения «Общероссийский народный фронт» предлагают автоматически учитывать льготы при выставлении платежа.

Отмечается, что такая практика успешно применяется в нескольких субъектах страны, однако единого регламента на федеральном уровне пока не существует.

«Мы просим Минстрой России рекомендовать регионам внедрить у себя лучшие практики и рассчитывать размер платежа за капитальный ремонт сразу с учётом компенсации. Так как речь идёт о людях преклонного возраста, маломобильных гражданах, ОНФ также просит минимизировать количество документов, которые надо предоставить для начисления компенсаций, и рекомендовать фондам капремонта делать запросы необходимой информации самостоятельно или принимать её в электронном виде», — рассказала член центрального штаба этого общественного движения, модератор тематической площадки «Жильё и городская среда» Светлана Калинина.

Ранее в ОНФ предложили запретить банкам скрывать информацию о допуслугах.