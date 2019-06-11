В Удмуртии повысят минимальный размер взноса на капремонт

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В Удмуртии планируют повысить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства строительства, ЖКХ и энергетики.
В Удмуртии повысят минимальный размер взноса на капремонт
  • РИА Новости

«Мы просчитали с Удмуртским региональным центром ценообразования в строительстве экономически обоснованную величину взноса на 2020 год. Для домов с лифтом она составила 11 рублей 60 копеек, без лифта — 10 рублей 70 копеек», — заявил глава ведомства Дмитрий Сурнин.

Это позволит собрать дополнительные 324 млн рублей, на которые можно будет провести ремонт 197 крыш или заменить 166 лифтов на новые.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде рассказали о темпах ввода жилья с начала года.

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