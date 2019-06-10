В Калининграде рассказали о темпах ввода жилья с начала года

В январе — мае в Калининграде ввели в эксплуатацию 66 жилых домов, сообщает «Янтарный край».

Плановый показатель ввода жилья в 2019-м составляет 584 тыс. кв. м. С начала года ввели 121,5 тыс. Это 66 домов, в том числе 20 многоквартирных.

Наибольшие объёмы отмечены в Ленинградском районе. Там ввели 67,81% от сданной в эксплуатацию общей площади многоквартирных домов в целом.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии выделили 35 млн рублей на предоставление льготной ипотеки в 2019 году.