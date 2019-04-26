В Удмуртии выделили 35 млн рублей на предоставление льготной ипотеки в 2019 году

В Удмуртии направили 35 млн рублей на предоставление льготной ипотеки в 2019 году, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минстроя.

В регионе действует пилотный проект, предусматривающий выдачу гражданам кредитов на покупку жилья от 7,5% годовых на первичном рынке.

В 2018 году на проект выделяли 18 млн рублей. Это помогло 121 семье воспользоваться льготной ипотекой.

«Учитывая востребованность, которую получил проект в прошлом году, правительством Удмуртской Республики было принято решение в 2019 году увеличить сумму его финансирования в два раза», — заявил исполняющий обязанности министра строительства региона Дмитрий Сурнин.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали об увеличении объёмов кредитования населения.