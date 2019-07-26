В ОНФ предложили запретить банкам скрывать информацию о допуслугах

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Александра Рыкова
В Общероссийском народном фронте подготовили законопроект, согласно которому банки будут обязаны прописывать все условия потребительского кредитования в тексте договора.
В ОНФ предложили запретить банкам скрывать информацию о допуслугах
  • РИА Новости

Как пояснили RT в ОНФ, предлагается внести изменения в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)».

Согласно предлагаемым изменениям, банкам будет запрещено включать в договор потребительского кредитования положения о возможности ознакомления заёмщика с условиями предоставления, использования и возврата кредита без раскрытия этих условий в тексте самого договора.

То есть нельзя будет делать отсылки на сайт или другие источники для ознакомления с правилами кредитования — вся информация должна содержаться в тексте договора. 

Также нельзя будет навязывать клиенту допуслуги без объяснения, каким образом от них можно отказаться. 

Кроме того, законопроект предполагает запрет на оформление согласия с условиями договора за заёмщика автоматически — например, галочки, проставленные в заранее подготовленных шаблонах документов. 

Предложенные меры позволят снизить количество случаев навязывания заёмщикам дополнительных услуг, считают в ОНФ.  

«Принятие этого законопроекта повысит правовую защищённость наших граждан при оформлении кредитов и поставит заслон злоупотреблениям доверием клиентов со стороны банков», — пояснила автор законопроекта, член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.  

В ОНФ также добавили, что законопроект уже прошёл согласование в экспертно-консультативном совете думской фракции «Единая Россия» и будет внесён на рассмотрение в Госдуму осенью.

Ранее в Госдуме приняли закон, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. 

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