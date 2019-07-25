Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По информации издания, ретейлеры опасаются, что банки будут использовать максимальный тариф при коридоре в 0,2—0,7%, о котором говорилось ранее.

Оптимальными расценками ретейл считает 0,3—0,4%, утверждают в АКИТ, в противном случае «систему никто использовать не станет и она умрёт, не успев родиться».

По словам представителя Центрального банка, регулятор выработал компромиссное решение и изучит данное обращение после получения.

В апреле «Известия» писали, что в системе быстрых платежей Банка России может появиться функция денежных переводов за рубеж по номеру телефона.