Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Короткая ссылка
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
  • Reuters

По информации издания, ретейлеры опасаются, что банки будут использовать максимальный тариф при коридоре в 0,2—0,7%, о котором говорилось ранее.

Оптимальными расценками ретейл считает 0,3—0,4%, утверждают в АКИТ, в противном случае «систему никто использовать не станет и она умрёт, не успев родиться».

По словам представителя Центрального банка, регулятор выработал компромиссное решение и изучит данное обращение после получения. 

В апреле «Известия» писали, что в системе быстрых платежей Банка России может появиться функция денежных переводов за рубеж по номеру телефона. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить