СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода

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Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Объединённого кредитного бюро (ОКБ).
СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода
  • © Maxim Shemetov

Увеличение объёма всех потребительских займов оценивается в 11%.

Общая сумма кредитов наличными — 2,2 трлн рублей против 1,8 трлн годом ранее (всего за полгода выдано 4,2 трлн потребкредитов). Их средний размер вырос с 249 тыс. до 269 тыс. рублей.

Со своей стороны, в Банке России заявили, что не подсчитывают отдельно объём кредитов в наличной форме.

Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные дополнительные меры Банка России по ограничению потребительского кредитования.

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