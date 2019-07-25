СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода
- © Maxim Shemetov
Увеличение объёма всех потребительских займов оценивается в 11%.
Общая сумма кредитов наличными — 2,2 трлн рублей против 1,8 трлн годом ранее (всего за полгода выдано 4,2 трлн потребкредитов). Их средний размер вырос с 249 тыс. до 269 тыс. рублей.
Со своей стороны, в Банке России заявили, что не подсчитывают отдельно объём кредитов в наличной форме.
Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные дополнительные меры Банка России по ограничению потребительского кредитования.