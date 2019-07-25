СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода

Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Увеличение объёма всех потребительских займов оценивается в 11%.

Общая сумма кредитов наличными — 2,2 трлн рублей против 1,8 трлн годом ранее (всего за полгода выдано 4,2 трлн потребкредитов). Их средний размер вырос с 249 тыс. до 269 тыс. рублей.

Со своей стороны, в Банке России заявили, что не подсчитывают отдельно объём кредитов в наличной форме.

Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные дополнительные меры Банка России по ограничению потребительского кредитования.