Борьба с закредитованностью населения: Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении утвердили закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Документ также призван пресечь случаи мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений. Рассмотрение закона включено в повестку дня Совета Федерации на 26 июля. Как отметили эксперты, инициатива имеет чрезвычайно важное значение в условиях роста закредитованности населения.

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли поправку к ряду законов, запрещающие частным микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. Инициаторами нововведения стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также представители всех фракций.

«Законопроект направлен на реализацию мер, направленных на предотвращение неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности», — говорится в пояснительной записке.

Документом микрофинансовым организациям запрещают заключать договора потребительского займа с физическими лицами, если исполнение обязательств по займам обеспечено залогом жилья. Эта мера направлена на пресечение мошеннических случаев в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.

Кроме того, ужесточаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) — их гармонизируют с существующими аналогичными требованиями к микрофинансовым организациям. К тому же поэтапно с 2020 года повышается до 5 млн руб. минимальный размер капитала МКК — на данный момент 10 тыс. руб.

Между тем все виды микрофинансовых организаций получат дополнительные возможности по идентификации клиентов. В частности, они смогут делегировать право на проведение аутентификации кредитным организациям, а также возможность проводить распознавать клиента посредством государственных информационных систем.

«Принятый Госдумой закон о том, чтобы исключить из системы залога жильё заёмщика, является абсолютно оправданным. Люди, попадая в сложные жизненные ситуации порой готовы сиюминутно жертвовать всем, не понимая всю соразмерность тех жертв, которые они приносят. Когда за небольшой долг микрофинансовые организации изымают жильё, которое стоит во много, в десятки, сотни раз больше, то это абсолютно несправедливо», — заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

В пятницу, 26 июля, законопроект будет рассмотрен на заседании Совфеда. Его вступление в силу намечено на 1 октября 2019 года.

«Правильная мера, подсказанная жизнью»

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва, законопроект имеет чрезвычайно важное значение в текущих условиях.

«Закредитованность населения проблемными кредитами, а к ним я отношу высокомаржинальные для микрокредитных организаций займы, когда крайне неприличные проценты не просто приводят к попаданию отдельных социальных групп граждан в долговую кабалу, но и формируют риски лишения их порой единственного своего жилья. Уже сейчас вступили в силу решения, которые ограничивают аппетиты подобных организаций до 365% в год, то есть в 3,5 раза сумма возврата за год может превышать первоначальный данный заём суммы. Это, на мой взгляд, первый шаг, который необходимо делать в данном направлении, поскольку опыт зарубежных стран, которые несколько раньше столкнулись с закредитованностью населения, говорит о том, что проценты должны быть значительно ниже», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Ограничения в плане залога жилья при займе в микрофинансовой организации — это правильная мера, она подсказана жизненными ситуациями, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов.

«Очень высокие проценты и низкая финансовая грамотность населения зачастую приводили к тому, что люди были вынуждены продавать последнее и выплачивать те суммы, которые были несовместимы с теми деньгами, которые они получили. В целом, с учётом того что закредитованность россиян по статистике растёт, конечно, необходимо придерживаться определённых правил, в том числе, и недопущения супервысоких ставок по займам. Как правило, люди берут займы, а потом сильно обескуражены теми процентами, которые им приходится выплачивать. Позиция законодателей отражает ситуацию, которая есть, и защищает права граждан», — указал собеседник RT.

Отметим, что это не первый закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства принятый нижней палатой парламента РФ за последнее время. Так, 16 июля депутаты Госдумы утвердили закон, запрещающий передачу долгов граждан за услуги ЖКХ коллекторам. Взысканием могут заниматься исключительно профессиональным участники рынка — управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающие организации.