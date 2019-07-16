«Только профессиональные участники рынка»: Госдума запретила передавать долги за услуги ЖКХ коллекторам

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к действующему законодательству, которые запрещают передавать права на взыскание долгов по ЖКХ третьим лицам. Кроме того, инициатива также не позволяет погашать долги граждан за счёт их соседей. В нижней палате парламента отметили, что новые правила защитят интересы всех собственников жилья.

Госдума России ввела запрет на передачу долгов граждан за услуги ЖКХ коллекторам. 16 июля депутаты в третьем, окончательном чтении приняли соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ и ряд других нормативных актов, в частности в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

«Законом устанавливается запрет на уступку права (требования) по возврату просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Как пояснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в соответствии с новым законом право по взысканию долгов россиян по ЖКХ отныне можно уступать только профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг: управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающим организациям.

«Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом... мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ», — отмечал ранее спикер Госдумы.

© Владимир Федоренко / РИА Новости

Проект закона, предполагающий запрет на передачу долгов по ЖКХ коллекторам, был внесён на рассмотрение депутатов Госдумы в начале марта 2019 года. Один из авторов законопроекта — заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая — подчёркивала, что только индивидуальная работа с должниками и взыскание задолженности в судебном порядке гарантирует возврат долгов и соблюдение прав и интересов всех сторон.

«Закон защищает права всех собственников жилья, потому что сегодня передача долговых обязательств коллекторам не снимает общей задолженности, а, наоборот, копит её. В конечном счёте долги, которые продавались коллекторам, ложились бременем на других соседей», — считает Яровая.

Спикер Госдумы добавила, что есть «мнимая видимость того, что будто бы действия коллекторов помогают остальным собственникам жилья разобраться с должниками». «Напротив, долг продаётся коллекторам по заниженной стоимости, и часть суммы автоматически не поступает в качестве оплаты за потреблённые услуги», — подчёркивает парламентарий.

По словам автора законопроекта, документ включает ряд социально важных поправок, благодаря которым погашение долгов за счёт соседей станет невозможным, а взыскание долга будет осуществляться исключительно через суд.

«На первое место, в том числе в случаях взыскания долговых обязательств, должны ставиться законные права и интересы человека, ценность его жизни и здоровья», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Ранее в беседе с RT зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев отмечал, что запрет на привлечение коллекторов к взысканию задолженности по ЖКХ защитит граждан от произвола. Он также обратил внимание, что передача права сбора долгов коллекторам ведёт и к дополнительным расходам для нанимающих их организаций.

«Если мы привлекаем коллекторское агентство и оно берёт к исполнению вот это взыскание задолженности, то кроме существования опасности применения угроз и шантажа, услуги коллектора ещё и оплачиваются. А у управляющих организаций, напомню, есть только деньги, которые идут на оплату жилищно-коммунальных услуг», — пояснил Качкаев.

По данным Минстроя, по состоянию на конец 2018 года задолженность россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства достигала 1,4 трлн рублей. В свою очередь, специалисты аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» подсчитали, что за каждый день прошлого года задолженность граждан РФ перед коммунальщиками увеличивалась в среднем на 330 млн рублей. За 2018 год долги россиян по ЖКХ выросли на 121,2 млрд рублей. В 2017 году удалось накопить меньше долгов — 108,6 млрд.

По итогам прошлого года быстрее всего долги по ЖКХ (если брать абсолютные значения) росли у москвичей — задолженность жителей столицы перед коммунальщиками увеличилась на 10,2 млрд. Далее идут Московская область (6,8 млрд), Дагестан (6,6 млрд), а также Челябинская и Свердловская области (5,8 и 4,2 млрд соответственно).