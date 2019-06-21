В Новой Москве коллекторы угрожают беременной учительнице

Беременная учительница из Новой Москвы Мариэтта Мирошниченко пожаловалась в полицию на действия коллекторов, терроризирующих её семью. С конца прошлой недели женщине, находящейся на шестом месяце беременности, начали поступать угрозы и оскорбления от человека, представлявшегося сотрудником коллекторского агентства Алиханом Муслимовым. При этом, по словам педагога, постоянными звонками Муслимов фактически заблокировал рабочие телефоны школы, в которой она работает. Он требовал, чтобы Мирошниченко заставила своего брата погасить займ, взятый в микрофинансовой организации в Краснодарском крае. В МФО уверяют, что не передавали договор сторонним организациям, а брат Мариэтты Юрий Геворкян рассказал, что не указывал сестру в качестве поручителя и не сообщал кредиторам её данных.

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В Новой Москве 35-летнюю беременную учительницу Мариэтту Мирошниченко затравили коллекторы из-за долгов её брата. По её словам, они не только периодически звонили женщине с угрозами и оскорблениями, но и фактически заблокировали телефоны школы, в которой она работает. В итоге педагог была вынуждена обратиться в полицию.

Как сообщила RT Мирошниченко, звонки начали поступать 14-го июня. Во время первого разговора звонивший представился сотрудником коллекторского агентства «Беркут» Муслимовым Алиханом Умаровичем, вспоминает женщина.

По словам Мариэтты, этот человек заявил, что её брат Юрий Геворкян не погасил займ в 10 тыс. рублей, взятый в январе 2019 года в туапсинском офисе микрофинансовой организации «Росденьги». Также Муслимов настойчиво порекомендовал, чтобы родственник женщины вышел с ним на связь и выплатил свою задолженность, которая с учётом процентов уже достигла, как утверждает коллектор, 80 тыс. рублей.

Мирошниченко рассказала, что сразу позвонила брату, который пообещал связаться с кредиторами и попросил сестру не беспокоиться. Однако звонки от человека, представлявшегося Алиханом Умаровичем, не прекратились. По словам Мариэтты, он звонил с разных номеров, и если первый разговор проходил в относительно корректной форме, то в последующих беседах Муслимов стал её оскорблять, угрожать физической расправой и неприятностями на работе.

Так, во время одного из разговоров (запись имеется в распоряжении RT) коллектор угрожал Мирошниченко распустить слух в школе о том, что она якобы распространяет наркотики среди учащихся. Впоследствии Алихан Умарович исполнил свою угрозу и позвонил директору школы, в которой женщина работает с 2013-го года.

«Мне пришлось объяснять руководству, что я не брала никаких займов, ничего не подписывала и даже не была поручителем моего брата, — рассказала Мирошниченко. — К счастью, все отнеслись к этой ситуации с пониманием, и даже предложили помочь закрыть долг моего брата. Я, естественно, отказалась».

Отметим, что об Алихане Умаровиче уже писали СМИ, освещавшие незаконные методы работы коллекторских агентств. Герои этих материалов жаловались на угрозы и оскорбления.

RT попытался связаться с Муслимовым для разъяснения ситуации, однако все номера, по которым он связывался с Мирошниченко, оказались нерабочими. Неудачей завершился и звонок в коллекторское агентство «Беркут». Размещённый в интернете телефон организации также оказался недействительным.

Конченные люди

Сам должник, 46-летний Юрий Геворкян рассказал RT, что займ в десять тысяч рублей он получил 9 января. Согласно условиям договора, через двадцать дней он должен был вернуть «Росденьгам» уже 14 тыс. рублей, однако закрыть свою задолженность он не смог.

Как утверждает Геворкян, «кидать» кредиторов он не собирался, однако на строительном объекте, где он работал, начались перебои с зарплатой.

«Я взял кредит для того, чтобы закрыть прошлый микрозайм, а погасить все долги планировал за счёт обещанных мне денег на стройке, — поясняет мужчина. — К сожалению, работа там не заладилась с самого начала и мне самому едва хватало на существование».

Геворкян уверяет, что при оформлении микрозайма он не указывал контакты своей сестры как поручителя.

«Эти люди также пугали мать моего зятя, а ей больше 80 лет, — рассказал он. — Я не уверен, что эти звонки идут от легальных коллекторов. От меня требуют, чтобы я перевёл деньги на какой-то электронный счёт без каких-либо документов. Кроме того, они всё время называют разные суммы».

По словам Геворкяна, он звонил на горячую линию «Росденег», чтобы урегулировать ситуацию. Оператор сообщил мужчине, что его задолженность с учётом процентов составляет 40 тыс. рублей, а договор передан третьим лицам. Позднее ему перезвонил другой сотрудник «Росденег» и опроверг факт передачи договора третьим лицам. При этом он подтвердил, что Геворкян не называл имя своей сестры в качестве контактного лица при заключении договора.

Главное не теряться

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин заявил RT, что действия коллекторов в отношении Мирошниченко не соответствуют не только нормам Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», но и обычным правилам этики.

«Закон чётко устанавливает те границы, которые нельзя переступать, однако зачастую мы сталкиваемся с «организациями» и лицами, для которых закон не писан. В том числе и потому, что органы, которые должны пресекать такие действия, обращают своё внимание на подобные случаи только после широкой публичной огласки», — пояснил Воронин.

Также собеседник отметил, что нарушение зафиксировано со стороны организации, не являющейся членом НАПКА.

«Мы не сможем напрямую провести анализ и выписать штраф, но окажем необходимое содействие правоохранительным органам в разрешении данного вопроса, если пострадавшее от таких действий лицо обратится к нам», — пообещал Воронин.

Эксперт проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Михаил Алексеев рассказал RT, что сейчас легальные коллекторы стараются действовать корректно.

«Человек, столкнувшийся с подобной проблемой, должен выяснить, с кем он имеет дело. Если речь идёт о легальном коллекторском агентстве, то его руководство, как правило, готово само отрезвить увлёкшегося сотрудника, — подчеркнул Алексеев. — Легальный бизнес всегда готов к коммуникации, так как он заинтересован в работе. Лишние штрафы никому не нужны, тем более если они могут привести к изгнанию из списка аккредитованных организаций».

Алексеев отмечает, что в случае незаконных действий со стороны коллекторов надо обращаться в надзорный орган: Федеральную службу судебных приставов. Для того чтобы привлечь к ответственности нерадивых взыскателей, потерпевшим желательно записывать разговоры, а также делать выписки от сотового оператора с подтверждением звонков.

«Главная задача людей, на которых идёт атака, — не теряться. Есть определённый установленный законом механизм действий, благодаря которому такая проблема решается. Ему и надо следовать», — рассказал эксперт.

Сама Мариэтта Мирошниченко опасается, что даже после погашения братом долга коллекторы продолжат терроризировать её семью.

«Мы с мужем практически перестали отвечать на личные телефоны, но после этого коллекторы перекинулись на номера школы. Из-за их круглосуточных звонков рабочие телефоны фактически заблокированы, — сетует Мирошниченко. — Сейчас я на шестом месяце беременности, я уже собиралась идти в декретный отпуск, но из-за сложившейся ситуации не могу это сделать. В итоге я написала заявление в полицию, потому что опасаюсь за свою жизнь и семью».