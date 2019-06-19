Жёсткий индекс: правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ

Правительство утвердило постановление, цель которого не допустить роста тарифов ЖКХ выше уровня инфляции. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, оснований для превышения индекса, который ограничивает увеличение платы за коммунальные услуги, стало меньше. Кроме того, теперь регионы обязаны согласовывать рост тарифов выше установленного лимита с Федеральной антимонопольной службой. По мнению экспертов, эта инициатива поможет избежать завышения цен компаниями, работающими в сфере ЖКХ.

Правительство России утвердило постановление, которое вносит изменение в порядок формирования индексов повышения платы за коммунальные услуги. Цель законодательной инициативы не допустить необоснованного роста цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

«Я подписал постановление, которое позволит более жёстко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — сказал Медведев на совещании, посвящённом достижению национальных целей развития в сфере экономики и в жилищном секторе.

Глава правительства напомнил, что на данный момент для регионов устанавливаются предельные индексы роста тарифов на услуги ЖКХ, но существует ряд оснований для их превышения. По словам Медведева, далеко не все они справедливы.

«Теперь таких оснований стало меньше, в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей», — заметил премьер.

К тому же, регионы отныне обяжут согласовывать превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев

РИА Новости

© Александр Астафьев

Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в России в 2019 году составит 4,2—4,7%. Однако глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает эту цифру завышенной. По его мнению, темп инфляции не превысит 4%.

В марте глава ФАС Игорь Артемьев указал, что в большинстве регионов тарифы ЖКХ завышены. При этом россияне по множеству коммунальных позиций «давно переплачивают больше 100% себестоимости».

«Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья», — говорил он.

Добавим, что в мае депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает передавать долги по услугам ЖКХ коллекторам. Согласно документу, право работать с долгами по коммунальным услугам может принадлежать только непосредственным участникам этого рынка. Таким образом, речь идёт об управляющих компаниях, жилищных кооперативах, товариществах собственников жилья и организациях, обеспечивающие доставку тех или иных ресурсов (воды, газа, электроэнергии и т.д.).

«Такие инициативы могут вызывать только одобрение»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв приветствовал инициативу правительства РФ, которая призвана не допустить необоснованный рост цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

«Я думаю, что любые инициативы, которые направлены на сдерживание темпов роста оплаты услуг ЖКХ выше инфляции, могут вызывать только одобрение», — сказал он.

Он также выразил мнение, что ФАС должно очень жёстко контролировать возможные запросы о превышении установленного индекса. По его словам, естественные монополисты очень часто раскручивают темпы роста стоимости своих услуг.

«Должен действовать принцип в отношении тарифов естественных монополий, тарифов услуг ЖКХ. Это принцип «инфляция минус». Минус 0,5% или 1%. А вот на меры соцподдержки по индексации пенсий, увеличения соцподдержки тех или иных малозащищённых групп должен действовать принцип «инфляция плюс». Таким образом, мы бы пришли к более справедливому социальному государству и к улучшению конъюнктуры для предприятий», — заметил парламентарий в беседе с RT.

Как отметила эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова, правительство не впервые принимает подобные постановления. Причина в том, что установленные ограничения не соблюдаются из-за появления новых платежей и услуг.

«Например, 1 января 2019 года в большинстве регионов введена новая оплата за услугу вывоза и переработки коммунальных отходов. Раньше эти расходы были в составе платы за содержание и ремонт общего имущества, а сейчас это отдельная строка в квитанции. На эту услугу, как на новую, это ограничение не распространялось. Я надеюсь, что принятое постановление будет связано с тем, что любая новая услуга, какая бы не появилась, не будет превышать уровень инфляции», — заявила собеседник RT.

Она также объяснила, что почему рост коммунальных тарифов не должен быть выше темпов инфляции.

«У нас на протяжении очень долгого времени рост цен ЖКХ превышал уровень инфляции, как прогнозируемой, так и фактической. Когда уровень инфляции был 6%, рост ЖКХ был 11%. Из-за того, что в течение долгих лет был опережающий рост цен ЖКХ, семейные бюджеты его не выдерживали. Большинство людей были вынуждены отказываться от ряда услуг», — сказала Юнисова.