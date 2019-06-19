Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

«Я подписал постановление, которое позволит более жёстко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — цитирует его РИА Новости.

Премьер уточнил, что это постановление о внесении изменений в основу формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Как указал Медведев, теперь тарифный дисбаланс уже не получится «просто так устранить, перекладывая издержки на жителей».

Ранее в Госдуму внесли проект закона о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.

Позднее глава комитета Государственной думы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала законопроект.