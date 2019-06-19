Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
  • РИА Новости

«Я подписал постановление, которое позволит более жёстко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — цитирует его РИА Новости.

Премьер уточнил, что это постановление о внесении изменений в основу формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Как указал Медведев, теперь тарифный дисбаланс уже не получится «просто так устранить, перекладывая издержки на жителей».

Ранее в Госдуму внесли проект закона о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.

Позднее глава комитета Государственной думы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала законопроект.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить