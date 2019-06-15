Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

Короткая ссылка
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает завышенным обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год до 4,2—4,7%.
Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой — мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он всё равно завышенный характер носит», — сказал Орешкин журналистам, его цитирует РИА Новости.

В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении.

Эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить