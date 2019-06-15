Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает завышенным обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год до 4,2—4,7%.

«У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой — мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он всё равно завышенный характер носит», — сказал Орешкин журналистам, его цитирует РИА Новости.

В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении.

Эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.