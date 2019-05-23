Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении.

«Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года», — цитирует ТАСС Набиуллину.

При этом она не исключила, что инфляция вернётся в годовом выражении к 4% в начале 2020 года.

В апреле Набиуллина на полях встречи представителей МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне сообщила, что мировые цены на нефть стали оказывать меньшее влияние на российский бюджет и курс рубля, чем несколько лет назад.

Эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.