Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении.
Набиуллина: инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении
  • РИА Новости

«Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года», — цитирует ТАСС Набиуллину.

При этом она не исключила, что инфляция вернётся в годовом выражении к 4% в начале 2020 года.

В апреле Набиуллина на полях встречи представителей МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне сообщила, что мировые цены на нефть стали оказывать меньшее влияние на российский бюджет и курс рубля, чем несколько лет назад

Эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.

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