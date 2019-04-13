В ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубля

Мировые цены на нефть стали оказывать меньшее влияние на российский бюджет и курс рубля, чем несколько лет назад. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Мы достаточно консервативны в прогнозе цен на нефть, мы прогнозируем обычно цены на нефть чуть ниже текущего уровня, но в целом фактор цены на нефть стал оказывать меньшее влияние и на бюджет, и на курс рубля, и, соответственно, на инфляцию», — цитирует её РИА Новости.

5 апреля сообщалось, что за месяц российская валюта укрепилась почти на 1% по отношению к американской и на 2,1% — к европейской.

Поддержку рублю оказали высокие цены на нефть, приток капитала на финансовый рынок страны, а также интерес мировых инвесторов к рисковым активам развивающихся государств.

Эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.