В МВД сообщили о задержании более 60 человек за мошенничество в сфере ЖКХ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что более 60 человек задержали сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ. Обыски провели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях.

Отмечается, что, по предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 100 граждан.

«Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, call-центр и бухгалтерию. Обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел», — цитирует РИА Новости Волк.

Она сообщила, что «в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы».

По её словам, преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.