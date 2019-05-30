В МВД сообщили о задержании более 60 человек за мошенничество в сфере ЖКХ
Отмечается, что, по предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 100 граждан.
«Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, call-центр и бухгалтерию. Обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел», — цитирует РИА Новости Волк.
Она сообщила, что «в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы».
По её словам, преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.