В Госдуме отметили важность проекта о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев прокомментировал в беседе с RT принятый в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

«Проблема, касающаяся работы коллекторов, существует. Собственники жилых помещений имеют договоры с управляющими организациями и платят им за коммунальные услуги. Если мы привлекаем коллекторское агентство и оно берёт к исполнению это взыскание задолженности, кроме того, что есть опасность применения угроз и шантажа, услуги коллектора ещё и оплачиваются. А у управляющих организаций, напомню, есть только деньги, которые идут на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть тем самым управляющая организация за счёт средств на ЖКХ, текущий ремонт и так далее оплачивает вот эти дополнительные расходы, которые наносят большой ущерб. Именно данные моменты и должны быть решены», — объяснил депутат.

По словам Качкаева, благодаря принятию законопроекта «не ухудшится жизнь управляющих организаций, а граждане будут защищены от произвола».

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по ЖКХ.

Согласно документу, право взыскания остаётся только у профессиональных участников рынка, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.