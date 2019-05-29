В Госдуме отметили важность проекта о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев прокомментировал в беседе с RT принятый в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
В Госдуме отметили важность проекта о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
  • РИА Новости

«Проблема, касающаяся работы коллекторов, существует. Собственники жилых помещений имеют договоры с управляющими организациями и платят им за коммунальные услуги. Если мы привлекаем коллекторское агентство и оно берёт к исполнению это взыскание задолженности, кроме того, что есть опасность применения угроз и шантажа, услуги коллектора ещё и оплачиваются. А у управляющих организаций, напомню, есть только деньги, которые идут на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть тем самым управляющая организация за счёт средств на ЖКХ, текущий ремонт и так далее оплачивает вот эти дополнительные расходы, которые наносят большой ущерб. Именно данные моменты и должны быть решены», — объяснил депутат.

По словам Качкаева, благодаря принятию законопроекта «не ухудшится жизнь управляющих организаций, а граждане будут защищены от произвола».

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по ЖКХ.

Согласно документу, право взыскания остаётся только у профессиональных участников рынка, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить