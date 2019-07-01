В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
- РИА Новости
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Как отмечается, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита или займа до одного года не сможет превысить сам долг более чем в два раза. Таким образом, если клиент микрофинансовой организации взял в кредит 10 тыс. рублей, компания не вправе требовать с него более 20 тыс. рублей. Кроме того, ежедневная процентная ставка ограничивается до 1% (365% годовых).
Дальнейшее ужесточение правил работы микрофинансовых организаций произойдёт с 1 января 2020 года.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против запрета микрофинансирования в стране. Данную позицию она объяснила тем, что подобный запрет может привести к росту количества нелегальных кредиторов.