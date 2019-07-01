В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года. Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечается, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита или займа до одного года не сможет превысить сам долг более чем в два раза. Таким образом, если клиент микрофинансовой организации взял в кредит 10 тыс. рублей, компания не вправе требовать с него более 20 тыс. рублей. Кроме того, ежедневная процентная ставка ограничивается до 1% (365% годовых).

Дальнейшее ужесточение правил работы микрофинансовых организаций произойдёт с 1 января 2020 года.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против запрета микрофинансирования в стране. Данную позицию она объяснила тем, что подобный запрет может привести к росту количества нелегальных кредиторов.