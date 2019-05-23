В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против запрета микрофинансирования в стране.
В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, данную позицию она объяснила тем, что подобный запрет может привести к росту количества нелегальных кредиторов.

«Где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование в принципе. На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов», — сказала она.

По словам Набиуллиной, в ЦБ понимают, что обращающиеся за микрозаймами делают это «не от хорошей жизни», регулятор занимается наведением порядка в этой сфере.

«Мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить недобросовестных игроков, что называется, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозайма», — указала Набиуллина.

Финансовый советник Александр Иванов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о том, что в майские праздники россияне планировали занять в микрофинансовых организациях на четверть больше, чем обычно.

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