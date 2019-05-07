Эксперт прокомментировал сообщения об увеличении числа микрозаймов в майские праздники

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Финансовый советник Александр Иванов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о том, что в майские праздники россияне займут у микрофинансовых организаций на четверть больше, чем обычно.
Эксперт прокомментировал сообщения об увеличении числа микрозаймов в майские праздники
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, такая тенденция наблюдается во все праздники, продолжающиеся несколько дней, в том числе в новогодние и майские.

«Связано это с тем, что требуются деньги на какие-то нужды, например отметить праздник, на что уходит больше средств, чем в обычные дни», — сказал Иванов.

По его мнению, необходимо учитывать, что широкое празднование не стоит того, чтобы потом платить гораздо больше по микрокредиту.

Ранее VostokMedia.com сообщало, что жители Приморского края взяли кредитов наличными на 4,45 млрд рублей в январе 2019 года.

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