Жители Приморья взяли кредитов наличными на 4,45 млрд рублей в январе 2019 года
- РИА Новости
В феврале и марте ситуация складывается с тем же миллиардным разрывом.
Как отметили эксперты Дальневосточного ГУ Банка России, рост кредитования в 2019 году наблюдается на фоне постепенного перехода домохозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления, но говорить о сформировавшейся потребительской модели ещё рано.
Ранее портал NashGorod.ru сообщал, что жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале 2019 года.