Жители Приморья взяли кредитов наличными на 4,45 млрд рублей в январе 2019 года

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Жители Приморского края взяли кредитов наличными на 4,45 млрд рублей в январе 2019 года, что практически на 1 млрд больше, чем годом ранее. Об этом сообщает VostokMedia.com.
Жители Приморья взяли кредитов наличными на 4,45 млрд рублей в январе 2019 года
  • РИА Новости

В феврале и марте ситуация складывается с тем же миллиардным разрывом.

Как отметили эксперты Дальневосточного ГУ Банка России, рост кредитования в 2019 году наблюдается на фоне постепенного перехода домохозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления, но говорить о сформировавшейся потребительской модели ещё рано.

Ранее портал NashGorod.ru сообщал, что жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале 2019 года.

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