В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жилья

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Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Документ направлен на защиту собственности граждан», — заявил первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.

Предполагается, что закон позволит предотвратить случаи мошенничества и получения займов по чужим документам.

Помимо запрета на выдачу кредитов под залог жилья, в два раза повышается порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании — с 1,5 млн до 3 млн рублей.

Кроме того, в проекте говорится об ужесточении требований к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что спрос на микрокредиты в России в 2017 году вырос на 62%.

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