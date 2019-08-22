В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Текст обращения в адрес министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

По замыслу автора инициативы, льготный налоговый режим должен распространяться на многодетных матерей по их основному месту работы.

Как отметил депутат, инициатива была предложена в связи с национальной важностью развития института семьи, а также в целях стабилизации демографической ситуации и дальнейшей поддержки материнства и детства в России.

«На начальном этапе в случае поддержки настоящей инициативы предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишённых выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки», — сказано в тексте обращения.

Для начала, по замыслу автора инициативы, льготный налоговый режим следует внедрять в качестве эксперимента, который будет проводиться в пилотных регионах — Хакасии, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Курганской области.

Именно в этих регионах, по экспертным оценкам, многодетные семьи сталкиваются с наибольшей угрозой ограничения доступа к экономической и социальной сферам, сказано в обращении.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.