В Госдуме предложили выдавать нуждающимся семьям детские автокресла

В Госдуме предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева выступила депутат Госдумы Ольга Алимова (текст обращения есть в распоряжении RT).

Детские автокресла, согласно правилам дорожного движения, являются обязательными при перевозке детей до семи лет. Однако, по мнению автора инициативы, родителям зачастую приходится покупать несколько таких удерживающих устройств, поскольку они должны строго соответствовать росту и весу ребёнка.

Кроме того, в семье может быть несколько детей, а значит, необходимы автокресла для каждого из них.

В результате родителям приходится тратить крупную сумму или же выбирать универсальные детские автокресла, которые не всегда соответствуют требованиям безопасности, считает депутат.

В этой связи было предложено рассмотреть вопрос об обеспечении многодетных, малоимущих, имеющих доход на каждого человека до двух прожиточных минимумов и иных «наименее социально защищённых категорий семей с детьми» детскими автокреслами. По задумке Алимовой, получить их можно будет бесплатно во временное пользование или иным образом (каким — не уточняется).



«Семья с ребёнком, тем более не одним, нуждается в автомобиле для комфортного передвижения в магазин, садик, школу и так далее. Многие семьи годами копят на автомобиль, могут купить его в кредит, получить в подарок. Какой бы автомобиль не был, даже в старом и дешёвом, если едут дети, должно быть детское автокресло. Ко мне обращаются молодые мамы с просьбой помочь с детскими креслами, поскольку это безопасность ребёнка, но тратить на них деньги не все могут себе позволить. И многие рассматривают вариант с временным пользованием, пока ребёнок не подрастёт», — заявила Алимова.

Ранее в Госдуме предложили продлить выплату детских пособий нуждающимся семьям.