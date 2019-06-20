В Госдуме предложили продлить выплаты детского пособия нуждающимся семьям

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В Госдуму внесли законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
В Госдуме предложили продлить выплаты детского пособия нуждающимся семьям
  • ©duma.gov.ru

«Законопроектом предлагается в целях дальнейшего усиления социальной защищённости семей с детьми продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до трёх лет с учётом критерия нуждаемости», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Соответствующее право предлагается дать тем, у кого среднедушевой доход семьи не превышает два прожиточных минимума трудоспособного населения в конкретном регионе.

«Реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России и снижению бедности за счёт предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки», — уточнили авторы законопроекта.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе по принципу адресности.

Также progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей.

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