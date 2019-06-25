В России подготовили проект о повышении критериев нуждаемости семей
- РИА Новости
«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребёнка», — цитирует РИА Новости Медведева.
По его словам, данное пособие для таких семей ежемесячно будет составлять более 10 тыс. рублей на одного ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Также progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей.