В России подготовили проект о повышении критериев нуждаемости семей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подготовлен законопроект об изменении критериев нуждаемости семей с целью увеличить число тех, кто будет получать повышенное пособие на детей от 1,5 до 3 лет на первого и второго ребёнка.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребёнка», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, данное пособие для таких семей ежемесячно будет составлять более 10 тыс. рублей на одного ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.

Также progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей.