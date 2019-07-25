Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасных детских аттракционов

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать безопасные детские аттракционы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, до покупки билета рекомендуется внимательно изучить правила пользования. В инструкции должны быть указаны ограничения по возрасту, росту, весу и здоровью детей, а также прописаны правила поведения.

Если информации недостаточно, следует обратиться к обслуживающему персоналу.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в апреле 2018 года вступил в силу технический регламент «О безопасности аттракционов», согласно которому на каждом впервые выпускаемом в обращение аттракционе должна иметься табличка на русском языке с названием и адресом изготовителя или поставщика, наименованием аттракциона, датой изготовления и заводским номером.

У сотрудников должны быть средства для измерения роста и веса пассажиров, аптечка.

Кроме того, у пульта аттракциона требуется размещение таблички с техническими характеристиками, перед входом — таблички с данными о последней ежегодной проверке и названием организации, проводившей её.

Свободный доступ посетителей в опасные зоны исключён.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги первого этапа профилактической операции «Безопасная карусель».