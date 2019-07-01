В Подмосковье подвели итоги первого этапа «Безопасной карусели»

В Московской области подвели итоги первого этапа профилактической операции «Безопасная карусель», сообщает телеканал «360».

Он проходил с 24 по 29 июня.

«Во время первого этапа операции в течение шести рейдов проверено 179 аттракционов. За нарушения обязательных требований привлечено к административной ответственности 11 должностных и юридических лиц на сумму 116 тыс. рублей», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он отметил, что с владельцами аттракционов провели профилактические беседы.

Второй этап проверки состоится с 22 по 28 июля, третий — с 19 по 24 августа.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области владельцев аттракционов обяжут получать свидетельство о регистрации.