На суд общественности: Минфин РФ предложил внести изменения в Налоговый кодекс

Министерство финансов опубликовало текст законопроекта о включении в Налоговый кодекс РФ ряда новых платежей. В частности, речь идёт об экологическом налоге, сборе за пользование автодорогами федерального значения, утилизационном сборе и налоге на операторов связи. Кроме того, на смену существующему в качестве эксперимента курортному сбору может прийти гостиничный сбор, который будет действовать на всей территории страны. Бизнес-круги критически относятся к нынешней редакции документа и уже высказали свою позицию президенту РФ. В свою очередь, Владимир Путин призвал правительство не спешить с переводом экологических платежей в форму налогов. Добавим, что данный этап работы над законопроектом подразумевает проведение публичного обсуждения его текста и антикоррупционной экспертизы.

Министерство финансов РФ опубликовало текст законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК), а именно о включении в него ряда неналоговых платежей. На этой стадии работы над документом проводятся публичные обсуждения его текста и антикоррупционная экспертиза.

Так, в число федеральных налогов и сборов предлагается внести экологический налог, утилизационный сбор, сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения и налог на операторов сети связи общего пользования. Кроме того, к местным налогам и сборам (к числу которых сейчас относятся земельный налог, торговый сбор и налог на имущество физлиц) предлагается присоединить гостиничный сбор.

В пояснительной записке к проекту в части, касающейся экологического налога, отмечается, что включение в НК РФ этого неналогового платежа позволит повысить ответственность за его неуплату и эффективность взимания этого сбора, разгрузив, таким образом, федеральный и региональные бюджеты.

«Установление экологического налога при сохранении действующего уровня фискальной нагрузки для добросовестных хозяйствующих субъектов позволит в перспективе увеличить поступления в бюджетную систему РФ и повысить уровень платёжной дисциплины», — отмечается в документе.

Кроме того, предлагается заменить курортный сбор (действующий в качестве эксперимента на территории четырёх субъектов РФ) гостиничным сбором, который позволит местным бюджетам получать дополнительный доход с гостиниц и прочих точек размещения не только в курортных, но и в других областях. Эксперимент по взиманию курортного сбора предлагается завершить 1 января 2022 года, а через год — ввести гостиничный сбор.

Минфин более года занимался подготовкой 183-страничного документа и в начале марта анонсировал, что этот законопроект будет внесён в правительство после общественного обсуждения и доработки. Отмечалось, что будет установлен 10-летний мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после их включения в Налоговый кодекс, а также увеличен лимит неуплаченных налогов для привлечения к уголовной ответственности.

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«Основная цель предлагаемых решений — не только обеспечить полную предсказуемость и прозрачность платежей, но при этом не допустить роста нагрузки на бизнес», — отметили в пресс-службе Минфина.

При этом представители деловых кругов выразили опасение, что предложенные меры в настоящем варианте лишь увеличат нагрузку на бизнес, и в середине марта донесли эту позицию до президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Тогда президент призвал Минфин не спешить с переводом экологических платежей в форму налогов, поскольку это повлечёт за собой определённые последствия.

«Мы с вами много говорили о том, что бизнесу на самом деле всё равно, по каким каналам он платит, — важно, что платит. И эти неналоговые платежи становятся неподъёмными. Нам нужно иметь общую картину фискальной нагрузки, поэтому Минфин и сделал данное предложение — внести эти экологические платежи, упаковать их в Налоговый кодекс. Понимаю, что есть определённые последствия, и прошу Антона Германовича (Силуанова. — RT) с этим не спешить, тем более что пока это не законопроект, а просто одна из идей Минфина, ничего здесь пока не сформулировано окончательно», — заявил Путин.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании съезда РСПП

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Через несколько дней представители российского бизнеса формализовали свою позицию, направив главе государства совместное письмо, в котором они усомнились в эффективности предлагаемых правительством мер и выступили против внесения отдельных обязательных платежей в Налоговый кодекс.

«Указанная концепция реформирования неналоговых платежей не соответствует вашему поручению, не имеет комплексного подхода и бизнес-сообществом не поддерживается, — говорится в тексте письма к Путину. — Внесение отдельных платежей в Налоговый кодекс РФ не только не решает поставленной вами задачи по систематизации законодательства, но и увеличивает давление на бизнес».

Представители деловых кругов добавили, что в сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки принять рамочный законопроект, которым будет установлен запрет на взимание неналоговых платежей, не включённых в определённые перечни.

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Свои подписи под письмом президенту поставили главы четырёх крупных деловых объединений страны — РСПП, Торгово-промышленной палаты, общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и общественной организации «Деловая Россия».

Позднее, 26 марта, в ходе заседания расширенной коллегии Министерства финансов глава кабмина Дмитрий Медведев, говоря о работе над законопроектом о включении в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, сообщил, что фискальная нагрузка по ним не должна измениться.

Премьер добавил, что после принятия ряда налоговых решений в 2019 году вводится мораторий на их изменение: «Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны».

В свою очередь, первый зампред правительства и глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в настоящее время ведётся работа по созданию прозрачной системы неналоговых платежей.

«Это и было изначально предложение предпринимателей — чтобы в законодательном порядке регулировать систему неналоговых платежей так же, как и налогов. Мы сейчас находимся в диалоге, готовим предложения по изменениям налогового законодательства. Часть неналоговых платежей должна войти в состав государственной пошлины, по остальным должна быть ограничена возможность их установления. Это повысит предсказуемость работы бизнеса, о чём он нам и напоминает», — рассказал Силуанов на заседании коллегии Минфина.