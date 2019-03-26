Медведев заявил о моратории на корректировку налогов на шесть лет
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- РИА Новости
Он сообщил, что в настоящее время готовится законопроект, по которому в Налоговый кодекс России будет включено несколько неналоговых платежей, передаёт ТАСС.
Однако, по словам премьера, это не приведёт к повышению фискальной нагрузки.
«Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — пояснил Медведев в ходе расширенной коллегии Министерства финансов России.
В феврале телеканал «360» передавал, что за 2018 год налоговые поступления в бюджет увеличились на 30%.