Медведев заявил о моратории на корректировку налогов на шесть лет

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет в стране не будет усиливаться фискальная нагрузка и налоги останутся на текущем уровне.
Медведев заявил о моратории на корректировку налогов на шесть лет
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Он сообщил, что в настоящее время готовится законопроект, по которому в Налоговый кодекс России будет включено несколько неналоговых платежей, передаёт ТАСС.

Однако, по словам премьера, это не приведёт к повышению фискальной нагрузки.

«Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — пояснил Медведев в ходе расширенной коллегии Министерства финансов России.

В феврале телеканал «360» передавал, что за 2018 год налоговые поступления в бюджет увеличились на 30%.

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