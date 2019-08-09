Летняя норма: к началу следующей недели в Москве прогнозируют потепление

Погода в Москве улучшится к концу выходных и вернётся к летней норме в начале следующей недели, рассказали RT метеорологи. В то же время сообщения синоптиков о шторме в Москве не подтвердились, ураган прошёл к северу от столицы. Тем не менее 9 августа в городе сохранится дождливая погода с сильными порывами ветра, которые будут достигать 23 м/с.

Погода в Москве улучшится к концу выходных, а к началу следующей недели вернётся к летней норме. Об этом рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ожидается потепление. Вчера погода была почти летняя, +25 °C и солнце, днём почти без осадков. Сегодня погода почти сентябрьская. В выходные же, как только циклон сместится на северо-восток, давление будет расти, погода начнёт улучшаться, особенно в воскресенье. В начале следующей недели погода войдёт в нормальные рамки календаря», — считает она.

Сообщения же метеорологов о шторме в Москве были преувеличением, в итоге ураган обошёл столицу. Такое мнение высказал RT главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается обещанного погодного коллапса, 50% месячной нормы осадков и всего такого, мягко выражаясь, на мой взгляд, это всё был хайп. Было очевидно, что основная зона ненастья пройдёт севернее, так и случилось. На северо-западе России местами выпала месячная норма осадков. В Московском же регионе выпало всего 10 мм осадков — обычный хороший ливень без всяких эксцессов. Сильного ветра в Москве не было, он задувал разве что ночью в окрестностях», — сказал эксперт.

Штормовое предупреждение

Ранее синоптики предупреждали о шторме, который накроет Москву с вечера 8 августа. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 8 по 9 августа.

Накануне вечером телевещание было прервано ради погодного предупреждения от МЧС. В 20:00 в эфире основных телеканалов появился текст с предостережением о надвигающейся буре.

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«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны», — гласил текст сообщения.

Согласно данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), для передачи сообщения была задействована система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, важным компонентом которой является телевещание.

О наступающей буре сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на этот раз погодная ситуация особенно серьёзная.

«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с», — написал мэр в своём Twitter.

Однако работа систем оповещения носила скорее тестовый характер и не отражала реальной угрозы, уверен Евгений Тишковец.

«Возможно, вчера было некое тестирование системы со всеми этими машинами с сиренами и отключением федеральных каналов. Когда такая степень напряжённости выдаётся, значит на город надвигается армагеддон. Но это не соответствовало прогнозам, просто у населения была паника», — полагает он.

Прогноз на будущее

Днём в пятницу, 9 августа, в Москве установится облачная погода и пройдут сильные дожди, передаёт Гидрометцентр. По данным метеорологической службы, в отдельных районах города ожидается гроза и град, а также ветер 7—12 м/с с порывами до 18—23 м/с.

РИА Новости

© Максим Блинов

О том, что Москву будут продувать сильные ветра, говорит и Татьяна Позднякова.

«Сегодня в течение дня циклон будет смещаться к берегам Верхнего Поволжья, развернётся своей тыловой частью. В Москве осадки ослабеют, примут скоротечный характер. Первую скрипку среди опасных явлений станет играть ветер. Он будет задувать с запада, и его скорость составит 7—12 м/с. Но ввиду вторжения холодного воздуха отдельные порывы могут достигать 17—22 м/с», — заявила она.

Однако ухудшение погоды не будет иметь долгосрочного характера и в скором времени температурный режим начнёт соответствовать летнему сезону, считает Евгений Тишковец.

«Сегодняшнее похолодание будет относительно непродолжительным. В ближайшие дни погода начнёт налаживаться. Завтра в первой половине дня будут короткие дожди и северный ветер, температура повысится до +18…+20 °C. В воскресенье уже будет более мощная волна и потеплеет как минимум до +20…+22 °C. На этом уровне температура будет оставаться в таком ровном порядке. И это вполне соответствует норме августа», — говорит специалист.