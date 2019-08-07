До половины месячной нормы осадков: синоптики прогнозируют «погодный мини-коллапс» в Москве

Начиная с 8 августа Москву ожидает «погодный мини-коллапс», предупреждают синоптики. К вечеру четверга столицу накроет атлантический циклон, ожидаются грозы и дожди. Уровень осадков может составить половину месячной нормы. Гидрометцентр уже объявил «жёлтый» уровень погодной опасности для Москвы и Московской области. Тем не менее к выходным погода немного стабилизируется, хотя всё ещё возможны небольшие осадки.

Москву накроет погодный «мини-коллапс», специалисты прогнозируют значительное ухудшение погоды в столице с четверга, 8 августа. Хотя с начала недели в Москве отмечается постепенное потепление, к четвергу её накроет атлантический циклон, передаёт РИА Новости слова главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой.

«Мы ожидаем ухудшения погоды со значительным увеличением осадков, возможны грозы и усиление ветра, порывы могут достигать 15—20 м/с — то есть такой, можно сказать, мини-коллапс для города», — передаёт её слова РИА Новости.

Эксперт также отметила, что прогнозируются обильные дожди, которые закончатся только к ночи пятницы.

«Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 мм», — рассказала она.

Специалист также предупредила, что дождь, ветер и гроза могут представлять опасность для города.

Ранее утром 7 августа Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья в период с вечера 7-го по 9 августа. Согласно прогностической карте метеослужбы, в столице предупреждение касается грозы, а в области — грозы, дождя, тумана и ветра.

Температура повышается

Начало недели ознаменовалось постепенным потеплением. Синоптики прогнозировали повышение температуры в сравнении с «заморозками» на прошлой неделе.

Так, уже во вторник, 6 августа, в Москве наблюдалась облачная погода с прояснениями. Как указывалось на сайте Гидрометцентра России, воздух в столице прогрелся до +16 °С. Максимумом же в дневное время в понедельник, 5 августа, стала температура +12 °С.

«Мы ждём потепления. Оно будет связано с тем, что в атмосфере над Россией происходит перестройка процессов. Воздушные массы теперь будут поступать с запада и юго-запада, поэтому будет происходить повышение температуры. Прохождение первого тёплого фронта мы ожидаем уже в среду, 7 августа», — рассказала RT главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Несмотря на ожидающуюся непогоду, четверг, 8 августа, станет наиболее тёплым днём на этой неделе, столбики термометров достигнут значений +23 °С.

«8 августа с подходом нового циклона погода будет более облачной с кратковременным дождём. Ночи будут ещё более тёплыми: в Москве +14…+16 °С, в области +11…+16 °С. Дневная температура за счёт прояснений +21…+23 °С, по области +18…+23 °С», — прокомментировала RT ситуацию Татьяна Позднякова.

Она также отметила, что с 9 августа ожидается понижение температуры. Пик непогоды придётся на ночь и утро пятницы. Несмотря на это, дневная температура останется выше, чем в начале недели.

«Пятница, 9 августа, будет неблагоприятным днём. Дождь, который начнётся около восьми часов вечера в четверг, продлится всю ночь 9-го числа. Местами он будет сильным, возможно, с грозой. Ночь останется такой же тёплой, как и накануне +14…+16 °С, а вот дневная температура несколько понизится. В Москве +19…+21 °С, при грозе местами возможны порывы ветра до 12-17 м/c», — рассказала эксперт.

В пятницу также ожидается минимальное атмосферное давление, однако к выходным оно снова вырастет, отметила Марина Макарова.

Тем не менее, столицу ожидают спокойные выходные с достаточно тёплой погодой, хотя и ожидаются небольшие остаточные дожди, добавила Татьяна Позднякова.

«Суббота и воскресенье обещают быть комфортными. Если будут дожди, то небольшие. Ночи останутся тёплыми, а дневная температура — около +20…+22 °С. Ветер стихнет, так что установится вполне комфортная погода», — уточнила она.

Помимо этого, портал «Метеоновости» рассказал о первой в этом месяце магнитной буре, которая началась в понедельник, 5 августа. Она относится к самой «слабой» категории G1. Аналогичное возмущение магнитного поля в последний раз наблюдалось в Москве 9 и 10 июня.

© Максим Блинов

Промозглый август

Ранее сообщалось, что 4 и 5 августа стали самыми холодными в центральной части России с 1948 года. Об этом в разговоре с RT заявлял главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, так произошло из-за действия части циклона, который «продолжает обеспечивать ультраполярным вторжением». В целом синоптик подчёркивал, что температура для этого времени года ниже нормы на 7—9 °С и больше соответствует осенним показателям.

«В этот раз, как мы говорим, циклон «стационировал» над территорией и кружил над Европейской Россией, поэтому происходило добавление прохладного воздуха, и (отсюда. — RT) его невозможность прогреться», — ранее поясняла RT Марина Макарова.

Рекорды холода

Разочарованием для москвичей был и июль. Средняя температура воздуха в Москве составляла +16,8 °С, что на 1,4 °С ниже климатической нормы.

«С первых дней месяца температура воздуха держалась ниже нормы. Неоднократно регистрировались рекорды холода. И в итоге средняя за месяц температура уступила норме почти 1,5 °С. Последний раз столь холодной середина лета была здесь в 1985 году», — говорилось в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

В целом специалисты отмечают, что за последние 30 лет в Москве в полтора раза выросло количество обильных дождей (более 10 мм).