«За 30 лет ливней стало больше в полтора раза»: синоптики о дождях в Москве и скором потеплении

До 19 июля в Московском регионе сохранится «жёлтый» уровень погодной опасности, заявили в Гидрометцентре. В столице и области ожидаются осадки, пройдут грозы. Порывы ветра местами могут достигать 12—17 м/c. Как пояснили RT специалисты, влагу в Центральную Россию принёс циклон, сформировавшийся над Чёрным морем. К выходным дожди прекратятся. В субботу и воскресенье выглянет солнце, воздух прогреется до +23...+25 °С. В целом специалисты отмечают, что за последние 30 лет в Москве в полтора раза выросло количество обильных дождей (более 10 мм).

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень опасности в столице до 19 июля.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна... Гроза: период предупреждения — с 12:00 17 июля до 12:00 19 июля», — говорится в сообщении метеорологов.

В среду, 17 июля, в Москве воздух прогреется до +21...+23 °С. Облачно, пройдёт дождь, местами сильный, а также гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер восточный, скорость 5—10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12—17 м/c.

Как сообщил в среду, 17 июля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за прошедшие сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков.

«10 мм выпало вчера, ещё 13 мм — ночью, итого — 23 мм. Это 25% от месячной нормы», — пояснил синоптик.

По его прогнозу, дожди в регионе продолжатся.

Осадки и потепление

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT пояснила, что количество осадков стоит считать в каждом районе отдельно.

«Дожди, которые прошли ночью, действительно по интенсивности были неравномерными по территории и Москвы, и Московской области. Поэтому говорить о том, что выпало сколько-то осадков от месячной нормы — это нужно говорить по каждому району Москвы отдельно», — пояснила Позднякова.

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По её словам, в некоторых частях Москвы выпало до 24 мм осадков, что при столичной норме в 90—100 мм является четвертью. Но некоторые метеорологические станции фиксировали показатели в 10 мм, как, например, центр наблюдения на ВДНХ.

Кроме того, главный специалист Московского метеобюро отметила, что за половину июля выпало всего 27 мм осадков, а это только 29% от месячной нормы.

Дожди в Москву принёс циклон, который задержится в столице ещё на несколько дней.

«Погоду стал определять южный циклон, он принёс порцию тёплого воздуха и много влаги, потому что он зарождался на Чёрном море, впитал большое количество морской влаги и вылил эту влагу по пути движения с юга на север. Вчера (16 июля. — RT) было теплее, чем накануне, сегодня будет теплее, чем вчера. В среду, четверг и пятницу будем находиться в тёплой части этого циклона. Температура в Москве будет в пределах +20...+22 °С», — заявила Татьяна Позднякова.

Ближе к выходным, по прогнозу Московского метеобюро, циклон сместится и столица окажется в его тыловой части. Плотность облаков уменьшится, солнце будет лучше прогревать воздух. В субботу и в воскресенье погода улучшится.

«Дожди, если и будут приниматься, то небольшие и кратковременные, и ночи будут тёплые, а дневная температура тоже приблизится к климатической норме», — заключила эксперт.

Условия потепления

При этом сильного потепления ожидать не стоит, считает заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Потепление может быть в двух случаях. Если с юга придёт тёплый воздух, откуда-то из Волгограда или Астрахани, и если будет солнечная погода, солнце будет высоко и будет греть. Сейчас к нам чуть-чуть пришёл тёплый воздух, но он захватил немного тепла», — пояснил синоптик.

По прогнозу Росгидромета, в течение трёх дней столбики термометров в дневные часы поднимутся до +21...+23 °С. На выходных появится солнце.

«В субботу ожидается облачность и кратковременный дождик. За счёт солнца температура поднимется до +23...+25 °С. В воскресенье будет хороший день. Высокое давление, переменная облачность без осадков. Температура ожидается +25...+26 °С», — сказал Цыганков.

Похожий прогноз дал заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев. По его словам, начиная с 19 июля циклон будет уходить, погода начнёт улучшаться.

«В субботу мы ожидаем хорошую, хотя и не жаркую погоду, кратковременный дождь может быть лишь местами. 20-го температура днём — +20...+25 °С», — приводит его слова РИА Новости.

Рост числа неблагоприятных погодных явлений

Как отмечает портал «Метеоновости», за последние 30 лет в Московском регионе значительно увеличилось количество осадков.

«Расчёты, произведённые для станций Москвы, показали, что дождей, которые могут сказаться на работе коммунальных служб (более 10 мм), за последние 30 лет стало больше в полтора раза, сильных ветров (более 20 м/с) — в четыре раза, а гроз — почти в два раза», — говорится в сообщении.