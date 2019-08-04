После рекордных холодов: синоптики рассказали, когда ожидать потепления в Москве

4 и 5 августа в этом году могут стать самыми холодными в Москве за последние 70 лет, сообщили синоптики. Они рассказали, что в эти дни жителям столицы также стоит ждать кратковременных дождей. Однако, по прогнозам специалистов, уже со вторника, 6 августа, в европейскую часть России начнёт возвращаться летнее тепло, а к концу следующей недели дневная температура вернётся к климатической норме в +20...+25 °С.

Воскресенье и понедельник, 4 и 5 августа, станут самыми холодными в центральной части России за последние 70 лет. Об этом в разговоре с RT заявил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Для 4 и 5 августа так низко температуры никогда не опускались, как минимум с 1948 года. Сегодня днём это +12…+14 °С в Москве, в ночь на понедельник вообще температура понизится до +3...+8 °С — просто настоящий осенний «дубак», но и днём в лучшем случае это +11...+13 °C и +9...+14 °C в Подмосковье», — сказал он, отметив, что есть вероятность и скоротечных дождей.

По словам Тишковца, это произошло из-за действия части циклона, который «продолжает обеспечивать ультраполярным вторжением». Температура для этого времени года ниже нормы на 7—9 °С, подчеркнул синоптик.

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Температура воздуха 4—5 августа больше соответствует второй половине сентября, заявила в беседе с RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Тем не менее, по её данным, в эти дни термометры покажут +14…+16 °С, а это «вряд ли перекроет рекорд».

«По всем расчётам, таким же холодным, а может быть, даже и более холодным за счёт ночной температуры будет предстоящий понедельник. То есть температура будет также в пределах +14…+16 °С», — сказала она.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила RT, что такое похолодание связано с большим количеством облаков и приходом холодного воздуха с севера.

«Воздух не может прогреться. Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что, как мы говорим, циклон «стационировал» над территорией и кружил над Европейской Россией, поэтому происходило добавление прохладного воздуха, и (отсюда. — RT) его невозможность прогреться», — пояснила она.

Макарова подчеркнула, что температура продолжает оставаться аномально низкой, однако с каждым последующим днём она будет всё меньше отличаться от климатической нормы.

«Завтра у нас будет ещё один прохладный день, когда температура от нормы будет отставать примерно на 7 °С. Вторник тоже, но менее прохладный. Начиная со среды аномалия сократится, и можно будет говорить о том, что погода будет близка к климатической норме», — добавила синоптик.

Отметим, что аномальное похолодание установилось в европейской части России ещё в июле. По данным Гидрометцентра, этот месяц стал самым холодным с 1985 года.

«С первых дней месяца температура воздуха держалась ниже нормы. Неоднократно регистрировались рекорды холода. И в итоге средняя за месяц температура уступила норме почти 1,5 °С. Последний раз столь холодной середина лета была здесь в 1985 году», — говорится на сайте Гидрометцентра России.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

«Под знаком летнего тепла»

По данным центра «Фобос», летнее тепло в европейскую часть России начнёт возвращаться в середине недели.

«Вернётся в столицу и лето. Уже во вторник ненастные циклоны покинут центральную часть Европейской России, прекращая поставлять туда холодный арктический воздух. В середине недели вместе с ростом атмосферного давления облаков и дождей станет меньше, а солнечные лучи начнут активно прогревать воздушные массы», — сообщается на сайте центра.

О предстоящем на следующей неделе потеплении рассказал и Тишковец.

«Начнётся западно-восточный перенос воздушных масс, который принесёт нам первую порцию атлантического тепла, и, соответственно, мы начнём выбираться из этого арктического колодца. Ночью во вторник — +6…+11 °С, днём — уже +15…+20 °С. А среда и далее пройдут под знаком умеренного, но всё-таки летнего тепла», — отметил он.

Тишковец допустил, что к четвергу воздух может прогреться и до +25 °С, однако добавил, что на предстоящей неделе «каждый день будут идти скоротечные локальные дожди разной интенсивности».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что потепление наступит после прихода южного циклона, который также изменит характер дождей: они станут более длительными.

«9—10-го числа ожидается выход южного циклона, с ним дожди уже не небольшие, а более затяжные и обильные. Этот же циклон принесёт нам и тепло, и, скорее всего, уже вторая половина месяца будет с более высокой температурой, чем первая половина», — подчеркнула она.