«Весь июль был аномально холодным»: синоптики оценили вероятность выпадения мокрого снега в конце недели

Возможность выпадения мокрого снега на северо-востоке европейской части России действительно существует, однако такая ситуация для региона не аномальна. Об этом RT рассказали в Гидрометцентре. Опрошенные синоптики также отметили, что предстоящие выходные могут стать самыми жаркими днями месяца, а в начале августа температура вряд ли поднимется выше +20 °С.

Снег на северо-востоке европейской части России действительно возможен, однако это нормальное явление для этого региона, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«По поводу снега — это не предупреждение. Просто Россия у нас большая, и есть северные районы, Новая земля и так далее. И всё это очень близко к полярному кругу, за полярным кругом. Там постоянно арктический воздух, это не аномалия, там всегда прохладно. Во второй половине лета ночью там бывают заморозки. Если температура там +4 °С ночью и до нуля, вполне возможна смешанная фаза осадков — дождь, мокрый снег», — сказал он.

Ранее, 24 июля, Гидрометцентр предупредил, что на северо-востоке европейской части России может выпасть мокрый снег.

«Северная часть европейской территории России, освободившись от циклонов, окажется во власти холодного воздуха с самого Северного полюса уже в субботу, там температура понизится на 5—7 °С. На северо-востоке региона местами возможны осадки в виде мокрого снега», — говорится на сайте организации.

По данным Гидрометцентра, выходные 27—28 июля в европейской части России будут по-летнему тёплыми, хотя уже в начале следующей недели ожидается резкое похолодание.

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«Суббота, 27 июля, порадует москвичей по-настоящему тёплой солнечной погодой без осадков. Ночью +17…+19 °С в Москве и +14…+19 °С по области, а днём будет +27…+29 °С и +24…+29 °С соответственно. В воскресенье, 28 июля, ночью пока тепло и без осадков. Днём пройдёт холодный атмосферный фронт, в его зоне местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Вместе с северным ветром с порывами до сильного в столичный регион будет поступать прохладный воздух, и днём максимальная температура составит +22…+24 °С в Москве и +19…+24 °С по области», — сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что начало следующей недели будет холодным. Так, по данным Гидрометцентра, в понедельник, 29 июля, температура днём составит +15…+20 °С (ночью +9…+14 °С), а на следующий день — +13…+18 °С (ночью +7…+12 °С).

При этом на фоне аномально холодного июля такое понижение температуры нельзя назвать слишком сильным, считает Цыганков.

«Аномально то, что тепла у нас нет, было бы с чего холодать. Весь июль в этом году был аномально холодным, ниже нормы. Так что я бы не говорил, что похолодание аномальное. Завтра-послезавтра южный циклон будет вытаскивать тёплый воздух, это на пару дней, максимальная температура будет +27…+29 °С. Дальше циклон уйдёт и к нам придёт холодный воздух», — добавил синоптик.

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Выходные 27—28 июля будут самыми жаркими днями июля в 2019 году, рассказал RT главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Для начала надо сказать, что в пятницу и субботу к нам вернётся летнее тепло, причём такое, которого в июле ещё не было. Июль у нас холодный и дождливый. В пятницу и субботу будет ночью +14…+17 °С, днём +26…+29 °С, будет солнечный фон погоды, без осадков. Это самые высокие показатели месяца. На этом ставим жирную точку — больше таких температур не будет», — подчеркнул он.

Тишковец, ссылаясь на данные «Фобоса», поясняет — в воскресенье в регион придёт холодный фронт.

«Ультраполярное вторжение в тыловой части циклона ожидается на следящей неделе: в Карском море открываются так называемые железные ворота, и к нам начнёт стремительно проникать холодный арктический воздух. Температура резко упадёт, ко вторнику и среде ночами +3…+8 °С и днём +10…+15 °С. Это показатели конца сентября — начала октября», — добавил Тишковец.

Подобные «ультраполярные условия» происходят раз в 50—100 лет, и в последний раз такое происходило в 1970-х годах прошлого века, пояснил главный специалист центра погоды «Фобос».

«Всё это будет недолго, 3—4 дня, и в следующие выходные лето вернётся, но уже в августовском варианте — +20…+22 °С, умеренное, скромное тепло», — добавил Тишковец.

То, что 27—28 июля могут стать самыми тёплыми днями июля, допускает и главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В разговоре с RT она добавила, что в первых числах августа также не стоит ждать температур выше +20 °С.

«Насчёт летней жары вопросов вообще не стоит. Предварительные прогнозы на август месяц не дают жаркой погоды, +30 °С ждать не следует. В лучшем случае в середине месяца можно будет рассчитывать на дневную температуру максимум +22…+23 °С. Предстоящий месяц будет чуть ниже климатической нормы», — заключила синоптик.