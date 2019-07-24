В Гидрометцентре предупредили о грозах и граде в российских регионах

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о грозах и граде в регионах.

В частности, 24 и 25 июля в Тульской области и на Северном Кавказе ожидается сильный дождь.

В Ростовской области и Ставропольском крае 25 и 26 июля возможен ливень с градом. В Краснодарском крае и Воронежской области дождь прогнозируется с 26 июля.

Сильный дождь ожидается 24 и 25 июля в Алтайском крае, Республике Алтай и Иркутской области.

До Приморского края ливни доберутся 25 и 26 июля.

Также стало известно, что в четверг, 25 июля, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди и ливни. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.