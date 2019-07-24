В Гидрометцентре предупредили о грозах и граде в российских регионах
- © Мордасов Михаил
- РИА Новости
В частности, 24 и 25 июля в Тульской области и на Северном Кавказе ожидается сильный дождь.
В Ростовской области и Ставропольском крае 25 и 26 июля возможен ливень с градом. В Краснодарском крае и Воронежской области дождь прогнозируется с 26 июля.
Сильный дождь ожидается 24 и 25 июля в Алтайском крае, Республике Алтай и Иркутской области.
До Приморского края ливни доберутся 25 и 26 июля.
Также стало известно, что в четверг, 25 июля, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди и ливни. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.