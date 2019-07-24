В Гидрометцентре предупредили о грозах и граде в российских регионах

Короткая ссылка
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о грозах и граде в регионах.
В Гидрометцентре предупредили о грозах и граде в российских регионах
  • © Мордасов Михаил
  • РИА Новости

В частности, 24 и 25 июля в Тульской области и на Северном Кавказе ожидается сильный дождь.

В Ростовской области и Ставропольском крае 25 и 26 июля возможен ливень с градом. В Краснодарском крае и Воронежской области дождь прогнозируется с 26 июля.

Сильный дождь ожидается 24 и 25 июля в Алтайском крае, Республике Алтай и Иркутской области.

До Приморского края ливни доберутся 25 и 26 июля.

Также стало известно, что в четверг, 25 июля, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди и ливни. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить