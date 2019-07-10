Погодные нормативы: какую аномалию прогнозирует Гидрометцентр на август

В августе в России возможны некоторые погодные аномалии, сообщили в Гидрометцентре. Южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани средняя температура ожидается ниже нормы. Кроме того, как рассказали RT синоптики, во многих регионах европейской России июль пока холоднее, чем обычно, из-за циклона. До конца недели ожидается облачная погода и осадки. Летнее тепло вернётся в Москву 15 июля. Тогда, по прогнозу, столбики термометров покажут +23...+25 °С.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода установится в стране в августе. Как объяснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко в разговоре с «Российской газетой», на европейской части России ожидается температура в пределах нормы. А в областях южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани возможны небольшие отрицательные аномалии. Средние показатели могут быть ниже нормы на один градус.

При этом отмечается, что среднемесячная температура августа в Москве составляет +16,5 °С. В дневные часы +20...+23 °С и +10...+13 °С ночью.

В азиатской части страны, наоборот, показатели могут немного превысить норму. Повышенная температура может наблюдаться на севере Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края и в Магаданской области.

Небольшие отрицательные аномалии в августе ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве, отметил метеоролог.

Заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что в этом году погодная ситуация нестандартная. По его словам, погода в Индии, Пакистане и Иране влияет на погоду в России, а температурный режим в Западной Европе задаёт Африка.

Жаркий и сухой воздух на территорию России сначала проник через Красноярский край, Омск и Новосибирск, затем переместился в Тыву, пояснил Цыганков. Там столбики термометров сейчас поднимаются до +35 °С. Это примерно на 7—10 градусов выше нормы. Жаркая погода установилась также в Челябинске.

А в европейской части России, наоборот, похолодало — это влияние стационарного циклона.

«У нас сейчас Ленинградская область, Карелия на восемь градусов ниже нормы, Тверская область, Рыбинск на четыре градуса ниже нормы, в Москве на полтора градуса ниже нормы — до 16—18 градусов… В Архангельске и Мурманске дневная температура +8 °С, а норма — +16—18 °С. Аномальное похолодание докатилось до Чёрного моря, там на 0,5 градуса ниже нормы», — пояснил синоптик РИА Новости.

Долгосрочный и краткосрочный прогнозы

В беседе с RT Цыганков пояснил, что отдел долгосрочных прогнозов, который ожидает в августе некоторые погодные аномалии, занимается расчётом отклонения средних температур и среднего количества осадков от нормы, среднемесячными показателями по региону. По мнению Цыганкова, эти данные важны для специалистов, а не для обычных граждан.

«Вам нужно знать, брать зонтик или нет, надевать куртку или нет. А плюс один — минус один градус по региону — это ни о чём не говорит большинству людей. Эти прогнозы делаются именно для специалистов, которые планируют, допустим, сколько топлива на зиму необходимо завезти в регион или какие скачки напряжения будут летом», — сказал Цыганков.

По его словам, точные прогнозы можно дать только на ближайшую неделю. За этот период в Москве и области характер погоды не изменится.

© Иванко Игорь / Агентство городских новостей «Москва»

«Пока ничего не меняется. Циклон встал по северу. Практически с 3 по 9 июля все дни — температура ниже нормы. Норма у нас среднесуточная +17,7 °С, а было +16,9 °С. Пока эта тенденция остаётся. До 16 июля прогноз — влияние циклонов, облачная погода с прояснениями, небольшие дожди», — пояснил метеоролог.

До пятницы температура продолжит снижаться. 12 июля может стать самым холодным днём на этой неделе. Воздух прогреется до +15...+18 °С. Далее показатели начнут постепенно расти. И уже в начале следующей недели температура вернётся близко к норме, заключил Цыганков.

Дожди и возвращение тепла

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что до конца недели в столице и области будет господствовать область пониженного атмосферного давления, которая принесёт осадки.

«Наиболее неблагоприятный день с точки зрения облачности и осадков будет 11 числа. Сегодня (10 июля. — RT) мы ждём во второй половине дня прохождение холодного атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, возможно, гроза. Сегодня количество осадков в Москве будет колебаться от 1 до 5 мм», — отметила Позднякова в разговоре с RT.

До подхода этого холодного фронта воздух в городе прогреется до +20…+21 °С. Предстоящей ночью погода будет облачная, с кратковременными дождями. Но уже в четверг за счёт более плотной облачности солнечного прогрева не будет, температура не поднимется выше +17…+19 °С.

В Гидрометцентре продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 12 июля из-за дождя с грозой и ветром.

В субботу и воскресенье температура в городе приблизится к отметке +20 °С.

«Для середины июля это низковатая температура, среднесуточная температура будет порядка +14…+15 °С, а это никак не середина июля, а, скорее, последняя декада августа», — отметила Позднякова.

Но уже в начале следующей недели можно ожидать улучшения погодных условий, дожди прекратятся, воздух прогреется как минимум до +23 °С.

«Со следующей недели будет постепенное повышение температуры, она начнёт повышаться до +23 °С, а далее, может быть, и до +25 °С», — приводит слова Поздняковой РИА Новости.