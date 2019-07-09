В Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня

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В Санкт-Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня, передает издание «Невские новости».
В Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look

Во вторник, 9 июля, на севере города прошёл сильный дождь. Работают 68 бригад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — в общей сложности более 250 человек.

Они откачивают воду, при необходимости прочищают ливнёвки, устраняют засоры, возникшие из-за увеличения нагрузки на сети водоотведения и попадания мусора и грязи в канализацию.

Ранее kp.ru сообщало, что в Петербурге был закрыт один из входов на станцию «Девяткино» из-за непогоды. Станция работает в штатном режиме.

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