Спасатели предупредили о сохранении пожароопасности четвёртого класса в Адыгее

В северных и центральном районах Адыгеи до 12 июля сохраняется пожароопасность четвёртого класса, сообщает портал «Юга.ру».

Главное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве также заявили, что на территории региона возможны ландшафтные и лесные пожары, возгорания в районе озёр в камышовых зарослях, а также пожары на объектах экономики и в населённых пунктах, которые находятся в пожароопасной зоне.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели особый противопожарный режим.