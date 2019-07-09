Спасатели предупредили о сохранении пожароопасности четвёртого класса в Адыгее
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Главное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.
В ведомстве также заявили, что на территории региона возможны ландшафтные и лесные пожары, возгорания в районе озёр в камышовых зарослях, а также пожары на объектах экономики и в населённых пунктах, которые находятся в пожароопасной зоне.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели особый противопожарный режим.