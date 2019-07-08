В ЯНАО ввели особый противопожарный режим

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели особый противопожарный режим, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Документ будет действовать по 1 сентября.

Такое решение принято в связи с устойчиво тёплой и ветреной погодой. В регионе запрещено жечь сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы.

Также стало известно, что в Ростовской области заявили об увеличении числа возгораний сухой травы и сельскохозяйственных культур.

«Огонь успел уничтожить 220 га территорий. Более половины возгораний произошло из-за неаккуратного обращения с огнём и неисправной техники», — заявили в региональном правительстве. Об этом сообщает RostovGazeta.ru.

С начала года в области завели более 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях за сжигание сухой растительности.

2 июля сообщалось, что спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму.