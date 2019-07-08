В ЯНАО ввели особый противопожарный режим
- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Документ будет действовать по 1 сентября.
Такое решение принято в связи с устойчиво тёплой и ветреной погодой. В регионе запрещено жечь сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы.
Также стало известно, что в Ростовской области заявили об увеличении числа возгораний сухой травы и сельскохозяйственных культур.
«Огонь успел уничтожить 220 га территорий. Более половины возгораний произошло из-за неаккуратного обращения с огнём и неисправной техники», — заявили в региональном правительстве. Об этом сообщает RostovGazeta.ru.
С начала года в области завели более 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях за сжигание сухой растительности.
2 июля сообщалось, что спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму.