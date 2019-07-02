Спасатели заявили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожароопасность сохранится в период с 3 по 6 июля.

Под запретом разведение костров, использование мангалов и других приспособлений с открытым огнём у пожароопасных предметов. Нельзя выжигать траву под деревьями и на полянах.

21 июня портал «Юга.ру» сообщал, что из-за жаркой и ветреной погоды на территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим.