Спасатели заявили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму

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Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели заявили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму
  • РИА Новости

По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожароопасность сохранится в период с 3 по 6 июля.

Под запретом разведение костров, использование мангалов и других приспособлений с открытым огнём у пожароопасных предметов. Нельзя выжигать траву под деревьями и на полянах.

21 июня портал «Юга.ру» сообщал, что из-за жаркой и ветреной погоды на территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим.

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